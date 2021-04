Zv/ministri Durmishi njofton se ka gjetur të thyer derën e zyres ku i mban takimet

Si tha se me të arritur dje në punë rreth orës 08:00 bashkë me stafin kanë vërejtur se dera e zyrës së takimeve protokollare të kabinetit ka qenë e hapur me forcë apo e thyer.

Durmishi tha se pas kësaj menjëherë është njoftuar sigurimi i objektit dhe ne të njëjtin vend kanë arritur edhe ekipet e Policisë së Kosovës, transmeton lajmi.net.

Ai tha se me këtë çështje po merren organet e rendit.

Postimi i plotë:

Dje me të arritur në punë rreth orës 08:00, bashkë me stafin tim kemi vërejtur se dera e zyrës së takimeve protokolare të Kabinetit ku unë jam Zv. Ministër ka qenë e hapur me forcë (e thyer). Menjëherë është njoftuar sigurimi i objektit i cili ka ardhur në vendin e ngjarjes dhe po i njejti ka njoftuar organet e rendit dhe të sigurisë, Policinë e Kosovës. Pas më pak se 15 minuta kanë arritur njësitet e policisë të Stacionit Policor Qendra, dhe bashkë me hetuesit kanë bërë egzaminimet e nevojshme dhe se tani çështja është në duar të organeve të rendit.

Ne do të punojmë shumë dhe drejtë dhe me transparencë. Dyert tona do të jenë të hapura prandaj nuk keni nevojë t’i thyeni./Lajmi.net/