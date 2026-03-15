Zulfaj i përgjigjet reagimeve në lidhje me kompromisin e djeshëm për strukturat paralele: Po integrohet arsimit dhe shëndetësia në sistemin e Kosovës
Jeton Zulfaj, këshilltar i kryeministrit Albin Kurti, ka shkruar duke thënë se për një mandat Qeveria Kurti arriti të mbyllë strukturat paralele serbe.
Por, Kurti të shtunën njoftoi se Kosova njeh dokumentet e lëshuara për serbët pikërisht nga strukturat paralele serbe.
Sipas Zulfajt, tani ka nisur procesi i integrimit të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Republikës së Kosovës.
“Strukturat paralele të Serbisë që funksionuan për 20 vite në Kosovë, përfshirë 12 vite pas pavarësisë, u mbyllën në një mandat të Qeverisë Kurti. Tani ka nisur procesi i integrimit të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Republikës së Kosovës”.
“Ky proces fillon nga nesër përmes evidentimit drejt legalizimit dhe përfshirjes së plotë në sistemin legal të Kosovës. E ata që për 20 vite ruajtën status quo-në e strukturave paralele, le t’i ruajnë edhe statuset nga dje dhe sot. Do t’u duhen më vonë”, ka shkruar Zulfaj.