Zulfaj i përgjigjet reagimeve në lidhje me kompromisin e djeshëm për strukturat paralele: Po integrohet arsimit dhe shëndetësia në sistemin e Kosovës

Jeton Zulfaj, këshilltar i kryeministrit Albin Kurti, ka shkruar duke thënë se për një mandat Qeveria Kurti arriti të mbyllë strukturat paralele serbe. Por, Kurti të shtunën njoftoi se Kosova njeh dokumentet e lëshuara për serbët pikërisht nga strukturat paralele serbe. Sipas Zulfajt, tani ka nisur procesi i integrimit të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin…

Lajme

15/03/2026 19:33

“Strukturat paralele të Serbisë që funksionuan për 20 vite në Kosovë, përfshirë 12 vite pas pavarësisë, u mbyllën në një mandat të Qeverisë Kurti. Tani ka nisur procesi i integrimit të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Republikës së Kosovës”.

“Ky proces fillon nga nesër përmes evidentimit drejt legalizimit dhe përfshirjes së plotë në sistemin legal të Kosovës. E ata që për 20 vite ruajtën status quo-në e strukturave paralele, le t’i ruajnë edhe statuset nga dje dhe sot. Do t’u duhen më vonë”, ka shkruar Zulfaj.

Artikuj të ngjashëm

March 15, 2026

Incident në Liqenin e Badovcit, peshkatari kanos me armë rojën –...

March 15, 2026

Rama: Kurrë s’kam dashur të ndërhyjë në politikën e Kosovës, më...

March 15, 2026

Edi Rama e diskuton mbështetjen financiare për krerët e UÇK’së: Kurti...

March 15, 2026

Tensionet me Iranin, SHBA: Lufta përfundon brenda javësh, bllokimi i Ngushticës...

March 15, 2026

Dita e 16 pa internet në Iran, vështirësi për gazetarët që...

March 15, 2026

Reshje rekord bore në Alpet zvicerane, në disa zona mbi një...

Lajme të fundit

Incident në Liqenin e Badovcit, peshkatari kanos me...

Rama: Kurrë s’kam dashur të ndërhyjë në politikën...

Edi Rama e diskuton mbështetjen financiare për krerët...

Dita e Konsumatorit: Ankesa për çmime të larta,...