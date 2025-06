ZRrE: Vendimi i Komerciales s’kërkon pezullim të plotë të hapjes së tregut – do ta ankimojmë

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK), gjatë ditës së sotme tha se Gjykata Komerciale ka marrë vendim për pezullim të njoftimit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRrE) për dalje në te të hapur të bizneseve.

Mirëpo, ZRrE-ja po e thotë një version tjetër, duke deklaruar se vendimi i Komerciales nuk flet për pezullim të plotë të procesit të hapjes së tregut.

“Deri më tani, vetëm në një rast të veçantë, Gjykata Komerciale, përmes aktvendimit me shenjën KA.nr. 283/25, ka aprovuar si të bazuar propozimin e paditësit dhe nuk nënkupton pezullimin e tërësishëm të procesit të hapjes së tregut. Për më tepër, ky aktvendim nuk është i formës së prerë, pasi ZRrE do ta shfrytëzojë të drejtën e ankesës në instancat më të larta gjyqësore, gjithmonë në funksion të mbrojtjes së ligjshmërisë dhe vazhdimit të zbatimit të reformave strukturore në sektorin e energjisë, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga Ligji nr. 05/L-085 për Energjinë Elektrike”, tha ZRrE-ja në njoftimin për media.

Rregullatori i energjisë thotë se, pas fillimit të zbatimit të dispozitave ligjore që rregullojnë hapjen e tregut të energjisë elektrike, konsumatorët individualë dhe disa Oda Ekonomike kanë parashtruar padi pranë gjykatave kompetente, konkretisht në Gjykatën Komerciale të Kosovës dhe në Gjykatën Themelore, me kërkesa për pezullimin e Njoftimeve për dalje në tregun e hapur të energjisë elektrike.

Mirëpo, “ZRrE rikonfirmon faktin se, në të gjitha proceset e konflikteve administrative të iniciuar nga palët në procedurë, gjykatat kompetente kanë refuzuar si të pabazuara kërkesat për pezullimin e zbatimit të Njoftimeve për dalje në tregun e hapur të energjisë elektrike”, thuhet në njoftimin e ZRrE-së.

Sipas njoftimit, Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamente për Çështje Administrative me Aktvendimin A.nr. 1839/2025 të datës 19.06.2025 ka refuzuar propozimin e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, për caktimin e masës së sigurisë ndaj Njoftimit Publik për Liberalizimin e Tregut të Energjisë të datës 12.03.2025, i cili ka pasur karakter informues.

Mirëpo, ZRrE potencon se procesi i liberalizimit është i bazuar në dispozitat e Ligjit për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085, dhe në vendimin përkatës të ZRrE-së për daljen në treg të hapur për ndërmarrjet ekonomike, të cilët tejkalojnë njërin nga kriteret e përcaktuara: më shumë se 50 të punësuar ose qarkullim vjetor mbi 10 milionë euro.