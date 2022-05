ZRRE priti në takim përfaqësuesit e Ambasadës së SHBA-së në Kosovë

ZRRE i njoftoi përfaqësuesit e Ambasadës amerikane për paqartësitë e implementimit si edhe për vështirësimin e mëtejmë të situatës tashmë të rënduar të sektorit të energjisë në vend.

Ndër të tjera diskutime, u elaboruan edhe veprimet procedurale të ndërmarra në këtë proces nga ZRRE, e së fundmi me parashtrimin e mjetit të jashtëzakonshëm juridik, krahas kërkesës për Mendim Juridik, në Gjykatën Supreme të Kosovës, si edhe me kërkesat tjera për sqarime ligjore tek organet kompetente të drejtësisë lidhur me implementimin e vendimit gjyqësor.

ZRRE u zotua se do të bashkëpunojë me të gjithë akterët relevantë të sektorit të energjisë për arritjen e një zgjidhjeje sa më të pranueshme për të gjitha palët.