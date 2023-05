ZRrE: Marrëveshja me “Elektro Severin” ka ngecur tek kontrata me KEDS-in Kryesuesi i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), Ymer Fejzullahu bëri të ditur se kanë përfunduar të gjitha obligimet sa i përket marrëveshjes me “Elektro Severim” në veri të vendit. Mirëpo ai shtoi se procesi ka ngecur te pika që ka të bëjë me nënshkrimin e kontratës komerciale me KEDS-in. Deri sa ka…