ZRRE-ja licencon operatorë të rinj për furnizim me energji elektrike
Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ka mbajtur seancën e nëntë (IX) për vitin 2025. Në këtë seancë Bordi ka dhënë autorizime për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (solare) për disa kompani. Në këtë seancë janë shqyrtuar dhe aprovuar edhe kërkesat e 20 subjekteve juridike dhe tridhjetë…
Lajme
Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ka mbajtur seancën e nëntë (IX) për vitin 2025.
Në këtë seancë Bordi ka dhënë autorizime për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (solare) për disa kompani.
Në këtë seancë janë shqyrtuar dhe aprovuar edhe kërkesat e 20 subjekteve juridike dhe tridhjetë (30) personave fizik për marrje të autorizimit për vetë-konsum, me kapacitet total të instaluar prej 1.8 MW.