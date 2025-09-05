ZRRE-ja licencon operatorë të rinj për furnizim me energji elektrike

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ka mbajtur seancën e nëntë (IX) për vitin 2025. Në këtë seancë Bordi ka dhënë autorizime për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (solare) për disa kompani. Në këtë seancë janë shqyrtuar dhe aprovuar edhe kërkesat e 20 subjekteve juridike dhe tridhjetë…

05/09/2025 19:07

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ka mbajtur seancën e nëntë (IX) për vitin 2025.

Në këtë seancë Bordi ka dhënë autorizime për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (solare) për disa kompani.

Në këtë seancë janë shqyrtuar dhe aprovuar edhe kërkesat e 20 subjekteve juridike dhe tridhjetë (30) personave fizik për marrje të autorizimit për vetë-konsum, me kapacitet total të instaluar prej 1.8 MW.

