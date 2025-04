ZRRE-ja fton mediat në takim për çështjen e tarifave, e ka një kusht

Zyra e Rregullatorit për Energji ka ftuar mediat në takim, për të diskutuar çështjen e tarifave të energjisë elektrike.

“Në vazhdim, ZRRE-ja shpreh gatishmërinë e saj për të zhvilluar një takim me mediat, me qëllim të diskutimit të çështjeve kryesore të këtij procesi dhe për të adresuar çështjet që janë me interes të përbashkët. Takimi do të jetë mundësi për shkëmbimin e mendimeve dhe për të thelluar kuptimin mbi rëndësinë dhe ndikimin e këtij procesi”, thuhet në njoftim.

Sipas ZRRE-së, takimi do të mbahet të hënën e 7 prillit, në ora 10:00 dhe kushti i tyre është incizimi me kamerë do të lejohet vetëm në 10-minutëshin e parë të takimit.

“Gjatë diskutimit nuk lejohet incizimi me zë apo kamerë”, paralajmëron rreptësisht ZRRE-ja.