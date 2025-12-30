ZRRE-ja do ta ulë çmimin për ngrohje

30/12/2025 10:19

ZRRE-ja pritet ta miratojë këtë ulje sot gjatë një mbledhjeje.

Çmimi i tanishëm për ngrohjen me matje është 76 centë për kilovat në muaj, i vendosur vitin e kaluar.

Me çmimin e ri, tani konsumatorët në Prishtinë do të paguajnë 73 cent për kilovat në muaj, ndërsa ata në Gjakovë 72 cent.

Termokos numëron rreth 25.000 konsumatorë në Prishtinë.

Sezoni i ngrohjes nga Termokos-i zakonisht nis më 15 tetor dhe vazhdon deri më 15 prill.

