ZPS: Rexhep Selimi ushtronte autoritet dhe grumbullonte informacione që ia përcillte Shtabit

Prokurori nga ZPS, Nathan Quick në fjalën përfundimtare që është duke e dhënë në rastin ndaj katërshes së UÇK-së, është duke folur për strukturën dhe rolin e të akuzuarve. Në pjesën që është duke vazhduar, ai ka folur për siç tha ‘autoritetin’ e Rexhep Selimit, si dhe të Thaçit, Veselit e Krasniqit. “Selimi mblidhte informacione…

Lajme

09/02/2026 17:37

Prokurori nga ZPS, Nathan Quick në fjalën përfundimtare që është duke e dhënë në rastin ndaj katërshes së UÇK-së, është duke folur për strukturën dhe rolin e të akuzuarve.

Në pjesën që është duke vazhduar, ai ka folur për siç tha ‘autoritetin’ e Rexhep Selimit, si dhe të Thaçit, Veselit e Krasniqit.

“Selimi mblidhte informacione gjatë inspektimeve dhe i përcillte te Shtabi i Përgjithshëm. Ai raportonte dhe dorëzonte raporte me shkrim. Autoriteti i Selimit ilustrohet edhe më tej me emërimin e tij si kryetar i Komisionit të Shtabit, që kishte për detyrë të përcaktonte kufijtë  e zonave operative. Selimi shpërndante dhe lëshonte urdhra në emër të Shtabit të Përgjithshëm. “

Ai tutje ka pretenduar se “Thaçi, Veseli dhe Krasniqi, krahas përgjegjësive të tjera, ushtronin autoritet politik të vazhdueshëm.

“Funksionet ishin në mënyrë të nevojshme dhe të qëllimshme të ndërlidhura me njëra-tjetrën.”

Artikuj të ngjashëm

February 9, 2026

Rama niset në Bruksel, takim me Presidentin e Këshillit Europian

Lajme të fundit

Rama niset në Bruksel, takim me Presidentin e Këshillit Europian

Aksident trafiku mes dy veturave në Dollc të Klinës

ZPS do të vijojë nesër me deklaratat përmbyllëse

Incident me armë zjarri në Prishtinë, nuk ka të lënduar