ZPS për dëshmitarin Çardaku: Do të flas për takimet me Thaçin dhe Veselin, vijat e raportimit dhe për çështje që lidhen me ZKZ-në Përfaqësuesi i ZPS-së, prokurori James Pace gjatë leximit të përmbledhjes për dëshmitarin, ai tha se Çadraku do të flas për takimet që ka pasur me Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin e po ashtu do të flas për vijat e raportimit dhe çështjet që lidhen me sektorin e Zbuim-Kundëzbulimit. James Pace tha se edhe vetë dëshmitari…