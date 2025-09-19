Zotohet Peci: Premtimet i bëj me llogari – çdo zotim publik e mbështes me buxhet dhe përgjegjësi institucionale

Kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës, Faton Peci tha se cdo zotim publik që e jep e parashikon edhe nga ana buxhetore. “Unë jap zotim publik, cdo zotim publik që e jap e parashikojë edhe nga aspketi buxhetor edhe në aspektin e përgjegjësive institucionale se si duhet me i adresu, po ka përgjegjësi Qeveria,…

Lajme

19/09/2025 21:59

Kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës, Faton Peci tha se cdo zotim publik që e jep e parashikon edhe nga ana buxhetore.

“Unë jap zotim publik, cdo zotim publik që e jap e parashikojë edhe nga aspketi buxhetor edhe në aspektin e përgjegjësive institucionale se si duhet me i adresu, po ka përgjegjësi Qeveria, Ministria, Agjencia Kadastrale, por kur ka nivel te hekurt në nivel komunal, 725 hektarë janë në Kqiq, Frashër Suhodoll, Koshtovë, 90% të rasteve kanë probleme”, tha ai në Kanal10.

Ai theksoi nevojën për bashkëpunim ndërinstitucional për zgjidhjen e çështjeve të pronësisë, veçanërisht në zonat që kanë probleme të theksuara me kadastrin.

Artikuj të ngjashëm

September 19, 2025

Çitaku: Qeveria e ardhshme e Kosovës do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje

Lajme të fundit

Çitaku: Qeveria e ardhshme e Kosovës do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje

Arifi: Përparim Rama po përpiqet të tregoj se...

Kajtazi: Ndoshta sheshi “Xhorxh Bush” po bllokohet nga...

Krasniqi: S’ka konkurencë – Uran Ismaili është më i madh se PDK-ja