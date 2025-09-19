Zotohet Peci: Premtimet i bëj me llogari – çdo zotim publik e mbështes me buxhet dhe përgjegjësi institucionale
Kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës, Faton Peci tha se cdo zotim publik që e jep e parashikon edhe nga ana buxhetore. “Unë jap zotim publik, cdo zotim publik që e jap e parashikojë edhe nga aspketi buxhetor edhe në aspektin e përgjegjësive institucionale se si duhet me i adresu, po ka përgjegjësi Qeveria,…
“Unë jap zotim publik, cdo zotim publik që e jap e parashikojë edhe nga aspketi buxhetor edhe në aspektin e përgjegjësive institucionale se si duhet me i adresu, po ka përgjegjësi Qeveria, Ministria, Agjencia Kadastrale, por kur ka nivel te hekurt në nivel komunal, 725 hektarë janë në Kqiq, Frashër Suhodoll, Koshtovë, 90% të rasteve kanë probleme”, tha ai në Kanal10.
Ai theksoi nevojën për bashkëpunim ndërinstitucional për zgjidhjen e çështjeve të pronësisë, veçanërisht në zonat që kanë probleme të theksuara me kadastrin.