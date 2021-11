Zona “pink” për femra: Ideja britanike për rrugë të veçanta vetëm për femra

Nëse gratë do të sundonin botën, kështu do të dukeshin rrugët e Londrës, shkruan lajmi.net.

Një kompani e sigurimeve ka paraqitur idenë e ‘korsive rozë’ – mbikalime vetëm për femra, në mënyrë që gratë të mund të vozisin shpejtë mbi rrugët e ngarkuara dhe të kalojnë përpara atij trafiku në orët e hershme të mëngjesit.

Një tjetër tregon se si një korsi e ndarë nga gjinia me sa duket do t’i lejonte gratë të lëviznin lirshëm përgjatë autostradës pa frikën e shoferëve meshkuj që pengojnë rrugën (me sa duket, beteja për barazi qëndron këtu).

Kompania pretendon se imazhet e tallura “do t’i largonin ato nga një mjedis potencialisht i rrezikshëm” – megjithëse janë një koncept “futurist”.

Propozimet e tij (shpresojmë) nuk janë plotësisht serioze – por një zëdhënës i Sheila’s Wheels pohon se kompania “është serioze për krijimin e një rrjeti rrugor më të sigurt për shoferet femra dhe ne besojmë se një diskutim se si të arrihet kjo është shumë e vonuar”.

Në mënyrë të dobishme, kompania ka bërë edhe llogaritë pasi ka parë të dhënat e sigurisë rrugore – DHE pretendon se zbatimi i zonave rozë do t’i kushtonte Britanisë vetëm 880 milionë funta. /Lajmi.net/