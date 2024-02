Zona 50km/h voziti 128km/h – Gjobë të majme shoferit në Kaçanik Policia e Ferizajit ka gjobitur me 300 euro, 3 pikë negative dhe tre muaj masë mbrojtëse ndaj një shoferi për tejkalim të shpejtësisë. Policia ka bërë të ditur se i gjobituri po voziste me shpejtësi prej 128 km/h në zonën e kufizimit 50 km/h. “Policia Rajonale e Komunikaciomit Rrugor, me datën 11.02.2024 rreth orës 20:20…