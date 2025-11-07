Zohran Mamdani emëron ekipin e transicionit, të gjitha janë gra
Kryetari i sapozgjedhur i bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, njoftoi dje përbërjen e ekipit të tij të transicionit, vetëm pak orë pasi fitoi zgjedhjet në të cilat kandidoi si një figurë e re në skenën politike. Ekipi që ai paraqiti përbëhet ekskluzivisht nga gra dhe përfshin disa emra të njohur, veteranë nga administratat aktuale…
Ekipi që ai paraqiti përbëhet ekskluzivisht nga gra dhe përfshin disa emra të njohur, veteranë nga administratat aktuale dhe të mëparshme demokratike të qytetit, si edhe nga administrata e ish-presidentit Joe Biden, shkruan MSNBC-si.
Lina Khan, ish-shefe e FTC-së që luftoi kundër Amazon-as dhe MetaKhan-it, i cili drejtoi Komisionin Federal të Tregtisë (FTC) gjatë administratës së Bidenit, është e njohur për luftën kundër gjigantëve të korporatave, veçanërisht përmes zbatimit të ligjit antitrust dhe për përpjekjen për të ulur çmimet e barnave me recetë.
Nën udhëheqjen e saj, FTC-së paditi Amazon-an dhe Meta-n, duke pretenduar praktika monopoliste dhe antikonkurruese. Veprimet e saj e bënë atë armiq midis miliarderëve si Elon Musk, bashkëthemeluesi i LinkedIn-it, Reid Hoffman dhe kryetari i IAC-së dhe Expedia Group, Barry Diller. Khan dha dorëheqjen pothuajse menjëherë pasi Donald Trump mori detyrën në fillim të këtij viti, dhe përfaqësuesi i saj konfirmoi se ajo e bëri këtë vullnetarisht.
Melanie Hartzog, ish-nënkryetare e bashkisë së qytetit të Nju Jorkut
Hartzog, e cila do të shërbejë si bashkëkryetare dhe drejtoreshë e ekipit të transicionit, ka një kuptim të thellë të funksionimit të bashkisë. Ajo u emërua nga ish-kryetari i bashkisë Bill de Blasio si zëvendësdrejtoreshë e shëndetësisë dhe shërbimeve njerëzore.
Më parë, ajo ishte drejtoreshë e Zyrës së menaxhimit dhe buxhetit, ku mbikëqyrte buxhetin më të madh të qytetit në vend.
Elana Leopold, stratege politike
Leopold, gjithashtu një veterane e epokës De Blasio, ishte një këshilltare e lartë në fushatën e Mamdanit dhe tani do të marrë rolin e drejtoreshës ekzekutive të ekipit të transicionit.
Maria Torres-Springer, ish-nënkryetare e bashkisë
Torres-Springer ishte nënkryetare e parë e bashkisë në administratën e kryetarit aktual Eric Adams përpara se të jepte dorëheqjen këtë vit pasi u padit për ryshfet federal dhe shkelje të financimit të fushatave.
Adams u deklarua i pafajshëm dhe një gjykatës federal e pushoi çështjen me kërkesën e Departamentit të Drejtësisë.
Ashtu si Hartzog, Torres-Springer ka një përvojë të pasur në qeverisjen e qytetit, ku ka mbajtur pozicione si nënkryetare e bashkisë për strehimin, zhvillimin ekonomik dhe fuqinë punëtore dhe komisionere e Departamentit të Ruajtjes dhe Zhvillimit të Strehimit.
Grace Bonilla, presidente e organizatës jofitimprurëse
Bonilla është presidente dhe drejtoreshë ekzekutive e United Way-i të aytetit të Nju Jorkut. Ajo më parë ka mbajtur disa pozicione në administratat e Bill de Blasio-s dhe Michael Bloomberg-ut.
De Blasio e emëroi atë drejtoreshë ekzekutive të një task force të re për barazi racore dhe përfshirje, ndërsa nën drejtimin e Bloomberg-ut ajo shërbeu si zëvendëskomisionere për mbikëqyrjen e Zyrës së Çështjeve të Komunitetit dhe Shërbimeve për Imigrantët.