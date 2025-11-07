Zohran Mamdani emëron ekipin e transicionit, të gjitha janë gra

Kryetari i sapozgjedhur i bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, njoftoi dje përbërjen e ekipit të tij të transicionit, vetëm pak orë pasi fitoi zgjedhjet në të cilat kandidoi si një figurë e re në skenën politike. Ekipi që ai paraqiti përbëhet ekskluzivisht nga gra dhe përfshin disa emra të njohur, veteranë nga administratat aktuale…

07/11/2025 09:05

Kryetari i sapozgjedhur i bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, njoftoi dje përbërjen e ekipit të tij të transicionit, vetëm pak orë pasi fitoi zgjedhjet në të cilat kandidoi si një figurë e re në skenën politike.

Ekipi që ai paraqiti përbëhet ekskluzivisht nga gra dhe përfshin disa emra të njohur, veteranë nga administratat aktuale dhe të mëparshme demokratike të qytetit, si edhe nga administrata e ish-presidentit Joe Biden, shkruan MSNBC-si.

Lina Khan, ish-shefe e FTC-së që luftoi kundër Amazon-as dhe MetaKhan-it, i cili drejtoi Komisionin Federal të Tregtisë (FTC) gjatë administratës së Bidenit, është e njohur për luftën kundër gjigantëve të korporatave, veçanërisht përmes zbatimit të ligjit antitrust dhe për përpjekjen për të ulur çmimet e barnave me recetë.

Nën udhëheqjen e saj, FTC-së paditi Amazon-an dhe Meta-n, duke pretenduar praktika monopoliste dhe antikonkurruese. Veprimet e saj e bënë atë armiq midis miliarderëve si Elon Musk, bashkëthemeluesi i LinkedIn-it, Reid Hoffman dhe kryetari i IAC-së dhe Expedia Group, Barry Diller. Khan dha dorëheqjen pothuajse menjëherë pasi Donald Trump mori detyrën në fillim të këtij viti, dhe përfaqësuesi i saj konfirmoi se ajo e bëri këtë vullnetarisht.

Melanie Hartzog, ish-nënkryetare e bashkisë së qytetit të Nju Jorkut

Hartzog, e cila do të shërbejë si bashkëkryetare dhe drejtoreshë e ekipit të transicionit, ka një kuptim të thellë të funksionimit të bashkisë. Ajo u emërua nga ish-kryetari i bashkisë Bill de Blasio si zëvendësdrejtoreshë e shëndetësisë dhe shërbimeve njerëzore.

Më parë, ajo ishte drejtoreshë e Zyrës së menaxhimit dhe buxhetit, ku mbikëqyrte buxhetin më të madh të qytetit në vend.

Elana Leopold, stratege politike

Leopold, gjithashtu një veterane e epokës De Blasio, ishte një këshilltare e lartë në fushatën e Mamdanit dhe tani do të marrë rolin e drejtoreshës ekzekutive të ekipit të transicionit.

Maria Torres-Springer, ish-nënkryetare e bashkisë

Torres-Springer ishte nënkryetare e parë e bashkisë në administratën e kryetarit aktual Eric Adams përpara se të jepte dorëheqjen këtë vit pasi u padit për ryshfet federal dhe shkelje të financimit të fushatave.

Adams u deklarua i pafajshëm dhe një gjykatës federal e pushoi çështjen me kërkesën e Departamentit të Drejtësisë.

Ashtu si Hartzog, Torres-Springer ka një përvojë të pasur në qeverisjen e qytetit, ku ka mbajtur pozicione si nënkryetare e bashkisë për strehimin, zhvillimin ekonomik dhe fuqinë punëtore dhe komisionere e Departamentit të Ruajtjes dhe Zhvillimit të Strehimit.

Grace Bonilla, presidente e organizatës jofitimprurëse

Bonilla është presidente dhe drejtoreshë ekzekutive e United Way-i të aytetit të Nju Jorkut. Ajo më parë ka mbajtur disa pozicione në administratat e Bill de Blasio-s dhe Michael Bloomberg-ut.

De Blasio e emëroi atë drejtoreshë ekzekutive të një task force të re për barazi racore dhe përfshirje, ndërsa nën drejtimin e Bloomberg-ut ajo shërbeu si zëvendëskomisionere për mbikëqyrjen e Zyrës së Çështjeve të Komunitetit dhe Shërbimeve për Imigrantët.

