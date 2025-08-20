Zogaj: VV s’i ka numrat – janë të bllokuar në inate, paaftësi dhe në mungesë lidershipi

20/08/2025 15:03

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Alban Zogaj, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje s’i ka numrat për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Deputeti ka vlerësuar edhe se këta të fundit janë të bllokuar në inate, në paaftësi si dhe, sipas tij, edhe në mungesë të lidershipit.

Zogaj po ashtu ka deklaruar edhe se, për zgjedhjen e kryetarit duhet marrëveshje politike, kompromis dhe vullnet.

‘‘Nuk i kanë numrat, as fuqinë politike!

Maksimumi i tyre është 57 vota, larg nga 61 që u duhen për të kaluar tutje. Për këtë duhet marrëveshje politike, kompromis dhe vullnet. Ata nuk e kanë asnjërën. Janë të bllokuar në inate, në paaftësi dhe në mungesë lidershipi’’, ka shkruar ai.

