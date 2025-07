Zogaj: Qeveria Kurti shpërndanë licenca për tregti me energji e paguan gazetarët për intervista, kurse qytetarin e vrasin në rrugë Analisti Petrit Zogaj ka kritikuar ashpër Qeverinë Kurti për disa çështje. Zogaj tha se në këtë qeveri kabineti i kryeministrit shpërndanë licenca për tregti me energji, gazetarët paguhen për intervista me kryeministrin -kurse qytetarët vriten në rrugë nga policia. Zogaj ka ironizuar edhe me emrin e kësaj qeverie, transmeton lajmi.net. “Kabinetit i shperndan licenca per…