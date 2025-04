Zogaj: Po t’i kishte LDK 48 deputetë do të ishte harruar puna e krijimit të Qeverisë, s’iu frikësohemi zgjedhjeve Deputeti i LDK-së, Alban Zogaj, ka thënë e është përgjegjësi e LVV-së për të krijuar institucionet e reja. Ai ka thënë se po t’i kishte Lidhja Demokratike e Kosovës 48 deputetë, çështja e krijimit të institucioneve të reja do të ishte harruar dhe do të kishte nisur puna dhe projektet. “Urdhnoni krijoni institucionet. Keni fituar…