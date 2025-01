Zogaj për Gërvallën: Bën dëme të mëdha kur ka takime me homologët e saj

Dy ditë qëndroi në Shtete të Bashkuara të Amerikës dhe s’u takua me askënd ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme tha se “nuk mund t’ju tregojmë tash” se me kë është takuar Donika Gërvalla.

Kjo u mor për fakt të gjallë se Gërvalla s’është pritur nga askush në Uashington.

Por, këtë mospritje e sheh si “për besë lajm të mirë”, opinionisti Petrit Zogaj.

Pse? “Ajo bën të mëdha kur takohet me homologët e saj”, shkroi ai.

Postim i plotë:

Po shoh qe ka kritika qe Gervallen s’po e takon askush jashte. Per bese kjo eshte pozitive dhe lajm i mire per Kosoven. Ajo ben deme te medhaja kur takohet me homologet e saj. Ma e favorshme per Kosoven eshte injorimi sa ma i madh per te sesa ftesat e takimet bilaterale.