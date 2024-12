Zogaj për 100 eurot e Kurtit: Blerje e votës me fonde publike Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për deputet, Alban Zogaj, ka kritikuar vendimin e Qeverisë Kurti për shpërndarjen e 100 eurove për pensionistët dhe fëmijët (nga mosha 0 deri në 16 vjet), duke e quajtur këtë veprim si një blerje votash me fonde publike. Në FIVE të Dukagjinit, Zogaj theksoi se kjo politikë…