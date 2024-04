Zogaj: Nesër fillojmë punën në një projekt fantastik për Prishtinën Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se nesër do të fillojë puna për realizimin e projektit për lidhjen e Urës së Madhe me rrugën që dërgon deri te rrethi i lagjes “Arbëria”. Nënkryetari Alban Zogaj ka thënë se kjo lidhje e re do të mundësojë qarkullim alternativ për veturat. “Nesër fillojmë punën në një…