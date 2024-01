Zogaj: Në mandatin tjetër e zgjerojmë sheshin deri te rrethi me flamur Nënkryetari i komunës së Prishtinës, Alban Zogaj, ka thënë se vendimi për zgjerimin e sheshit deri tek Katedralja është i prerë, derisa shtoi se konsideron që zgjerimi deri tek rrethi me flamur është çështje për mandatin e ardhshëm. “Së pari prej hotelit Grand deri tek Katedralja, kryetari po e përmend edhe rrethin me flamur, por…