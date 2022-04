Zogaj: Më shumë po zhurmë po bëhet për Matoshin, se sa për ministret që shkelen Kushtetutën dhe një fëmijë

Ai tha se, më shumë zhurmë po bëhet për ofendimin që Matoshi ia ka bërë Nagavcit, se sa për faktin që kjo e fundit e ka shkelur Kushtetutën, ose për ministren e MINT-it, Rozeta Hajdarin, që para pak ditësh aksidentoi me veturën e saj një fëmijë në rrugë, shkruan lajmi.net.

“Me shume zhurme po behet per nje ofendim te Halil Matoshit, e i cili paska kerku falje menjehere, sesa per ministren qe e shkeli Kushtetuten dhe per ministren tjeter qe e shkeli nje femije ne rruge me makine te saj”, ka thënë Zogaj.

Tutje, ai pyeti se, nëse një ministre kërkon që njerëzit të përjashtohen nga emisionet për shkak të ofendimeve, çka më ju bë atyre që e shkelin Kushtetutën.

“Vec a po e kuptoni, ministrja e shkeli nje femije ne rruge dhe thoshte “femiu u perplase ne makine” tjetra e shkeli Kushtetuten, e kolegia e tyre, pra nje tjeter ministre, kerkon qe me u perjashtu njerezit nga emisionet televizive. Po perjashtimi i ministrave qe shkelin femije e Kushtetute, cka me ju be atyre?”, përfundoi Zogaj. /Lajmi.net/

Reagimi i Zogajt: