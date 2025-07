Zogaj – Kurtit: Kur lëndohesh si aktivist i VV-së, kërkon përgjegjësi politike, kur vritesh nga pushteti i VV-së, përgjegjësia mbetet diku atje poshtë

Zogaj në postimin e tij ia kujtoi Kurtit se kur lëndohej ndonjë aktivistë i VV-së në protesta kërkonte përgjegjësi politike, kurse tash kur është në pushtet, përgjegjësitë po i lë tek hallkat më të vogla të institucioneve, shkruan lajmi.net

Postimi i plotë:

Kurti-qe nuk e din kush nese eshte kryeminister apo deputet, nga zyret e kryeministrise, megjithate, e cilesoi vrasjen e Agon Zejnullahut si “vdekje,” nuk e kishte marre mundimin qe me e formulu ndryshe. Sikur Agoni te kishte vdekur ashtu, ne rruge, te ishte gjetur pa shenja jete, pa asnje njeri perreth tij, e jo qe atij iu ishte zene fryma nga pese police, e qe ne disa hallka te pushtetit, jane policet e Kurtit. Ama jo, Kurti e kishte zgjedhe fjalen “vdekje,” qe me largu cfaredo interpretimi per kerkim te pergjegjesise politike.