Zogaj: Kurti ia ka marrë dorën bixhozit goxha, njëherë bixhoz me Kosovën e tash me Vjosën

Njohësi i çështjeve politike, Petrit Zogaj, ka ironizuar lidhur me situatën politike në vend. Zogaj, në postimin e tij në Facebook ka shkruar se kryeministri i vendit, Albin Kurti ‘’ia ka marrë dorën bixhozit’’. ‘’Albini goxha ia ka marre doren bixhozit-njehere “bixhoz me Kosoven,” e tash me Vjosen’’, ka shkruar ai.

27/02/2026 23:54

Njohësi i çështjeve politike, Petrit Zogaj, ka ironizuar lidhur me situatën politike në vend.

Zogaj, në postimin e tij në Facebook ka shkruar se kryeministri i vendit, Albin Kurti ‘’ia ka marrë dorën bixhozit’’.

‘’Albini goxha ia ka marre doren bixhozit-njehere “bixhoz me Kosoven,” e tash me Vjosen’’, ka shkruar ai.

