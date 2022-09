Zogaj: Kurti e ka nisur një “luftë” tash e 20 ditë, me grevën në arsim

Njohësi i çështjeve politike, Petrit Zogaj është shprehur se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e ka nisur një luftë tash e 20 ditë dhe ajo është greva në arsim.

Sipas Zogajt, Kurti nuk po tregon as gatishmëri e as aftësi për të fituar këtë luftë, shkruan lajmi.net.

Zogaj thotë se Kurti pas dështimeve brenda vendit me çështjet që po përballet, pa asnjë përgjegjësi po jep intervista për media të huaja duke paralajmëruar një luftë të mundshme me Serbinë.

Ky është postimi i tij:

KM Kurti e ka nje “lufte” te nisur para 20 dite, e ajo eshte greva ne arsim. Si KM qe eshte, ai nuk po tregon as gatishmerine e as aftesine qe te fitoje kete lufte.

Duke deshtuar brenda vendit, ne shumicen e ceshtjeve qe po perballet, pa asnje pergjegjesi jep intervista ne media te huaja duke paralajmeru per nje lufte te mundshme me Serbine.

Percaktohu kryeminister-ose ben thirrje per investime te huaja, duke ofru siguri e energji per kompanite qe dojne me investu ne Kosove, ose kerkon armatim nga vendet qe jane te gatshme me te dhene. Te dyjat bashke nuk shkojne. /Lajmi.net/