Zogaj krahason Gërvallën me Hajrie Spikericën: Gërvalla kurrë s’mund të jetë në linjë me Xhevë Lladrovcin

E pas kësaj ka reaguar edhe analisti Petrit Zogaj, i cili kritikoi ministren Gërvalla lidhur me refuzimin e saj që të përmend Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, duke e krahasuar me Hajrije Jahën e njohur edhe si “Hajrije Spikerica”.

Zogaj tha se ka vetëm një dallim në mes Hajrije Spikericës, ish-moderatores së lajmeve në RTP, me minisren Gërvalla, e që sipas tij e para ishte e detyruar nga regjimi serb që të quajë UÇK-në, “grup terrorist”.

Zogaj shtoi se Gërvalla nuk do të jetë kurrë në linjë me gratë që kanë kontribut historik për shtetin e Kosovës, sikur Xhevë Lladrovci.

“Dallimi i kësaj gruaje me Hajrie Spikericen eshte qe kjo e fundit ka qene e detyruar qe UCK-ne me e quajt ”grupi terrorist,” dhe dallimi i dyte eshte qe Hajria nuk ka thene asnjehere publiksiht qe do te “dergoja deshmi kunder tyre.” Gervalla mundet me qene ne gare me Hajrien, por kurre nuk do te jete ne nje linje me Xheve Lladrovcin dhe xhevat e tjera qe kane dhene gjak per Kosoven, qe kjo ministre e urren aq shume”, theksoi ai, transmeton lajmi.net.

Kurse Gërvalla përmendi NATO-n, KFOR-in por assesi UÇK-në./Lajmi.net/