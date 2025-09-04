Zogaj: Kosova në ngërç të ri politik, Kuvendi nuk është konstituuar
Deputeti i LDK-së, Alban Zogaj, ka deklaruar se Kosova është në një ngërç të ri politik, ngase sipas tij LVV-së përmes kryetarëve të kuvendit të zgjedhur e të votuar e konsiderojnë që është konstituua kuvendi.
Zogaj thotë se ky është një interpretim i gabuar për arsye se pa u zgjedhur e tërë kryesia e kuvendit, nuk mund të konsiderohet i konstituuar kuvendi.
Më tej, ai shtoi se aktgjykimi i ri i Gjykatës Kushtetuese do të kërkojë nga deputetët që të kthehen prapë te pika e votimit të nënkryetarëve dhe të votohen në pako.
“Jemi pra në një pozicion dhe në një ngërç të ri politik, për arsye se partia fituese e zgjedhjeve përmes kryetarëve të kuvendit tashmë të zgjedhur e të votuar konsiderojnë që është konstituua Kuvendi i Kosovës, por ky është një gabim dhe një interpretim i gabuar për arsye se pa u zgjedh krejt kryesia e kuvendit nuk mund të konsiderohet i konstituuar Kuvendi. Ne jemi të bindur si LDK se aktgjykimi i ri i Gjykatës Kushtetuese do të kërkojë nga deputetët e kuvendit që të kthehemi prapë te pika e votimit të nënkryetarëve dhe nënkryetarët të votohen në pako, ashtu siç kanë qenë praktikat e mëparshme normalisht në një kompromis”, ka deklaruar Zogaj për Tëvë1.
Ndërkohë, sipas deputetit, ky vit është një vit i humbur për Kosovën dhe për ekonominë, duke akuzuar LVV-në për gjendjen në të cilën ndodhet Kosova.
“Ky vit është vit i humbur për Kosovën, për ekonominë është vit i humbur për shoqërinë në përgjithësi dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, kjo fatkeqësi këtë vit i ka ardhur vendit tonë nga një adresë e ajo është LVV-ja. Fituesi i zgjedhjeve e ka përgjegjësinë për të krijuar institucionet”, tha ai ndër të tjera.