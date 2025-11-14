Zogaj: Konjufca po e pranon rolin e “gomes rezervë” të Kurtit për të ndërtuar narrativën e viktimës
Njohësi i çështjeve politike, Petrit Zogaj, ka reaguar ndaj kërkesës së kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, drejtuar partive opozitare për t’i siguruar votat Glauk Konjufcës, në mënyrë që ky i fundit të ushtrojë detyrën e presidentit deri në prill. Sipas Zogajt, është e pakuptimtë që një kërkesë e tillë të bëhet “vetëm për disa kilometra…
Lajme
Njohësi i çështjeve politike, Petrit Zogaj, ka reaguar ndaj kërkesës së kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, drejtuar partive opozitare për t’i siguruar votat Glauk Konjufcës, në mënyrë që ky i fundit të ushtrojë detyrën e presidentit deri në prill.
Sipas Zogajt, është e pakuptimtë që një kërkesë e tillë të bëhet “vetëm për disa kilometra rrugë”, duke e konsideruar këtë si një manovër politike që nuk lidhet me interesin publik.
Zogaj po ashtu ka kritikuar gatishmërinë e Konjufcës për ta pranuar këtë rol, duke thënë se ai po “e shtrin kurrizin pa pikë dinjiteti” përballë Kurtit. Sipas tij, qëllimi kryesor i kësaj lëvizjeje është krijimi i një narrative ku Kurti paraqitet si viktimë, me synimin që më pas ta përdorë këtë pozitë për t’u rikthyer në pushtet.
Postimi i plotë:
Albin Kurti po u kerkon partive opozitare me ia votu Konjufcen, gomen rezerve te tij, vetem per disa kilometra rruge, deri ne Prill. Ma e cuditshme se kjo kerkese eshte fakti qe Konjufca eshte i gatshem me e shtri kurrizin pa pike dinjiteti perballe Kurtit, vetem qe ketij te fundit t’i krijohet narrativi per nje viktim qe prape duhet me u kthy ne pushtet.