Zogaj i LDK-së: Po t’i kishim 48 deputetë, në dy javët e para do t’i krijonim institucionet Deputeti i LDK-së, Alban Zogaj tha se po t’i kishin 48 deputetë si Lëvizja Vetëvendosje aktualisht, do të ishin duke qeverisur. Ai kritikoi Vetëvendosjen për mungesë të urave të bashkëpunimit. “Kjo situatë është rezultat i rrënimit të bashkëpunimit të Vetëvendosjes me partitë tjera…”, tha Zogaj. “Do me qeverisë gjithmonë i vetëm me arrogancë, sistemi politik…