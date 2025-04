ZKM njofton për takimin e Kurtit me Berishën, s’e përmendin nëse kanë marrë konfirmim për votim të qeverisë Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, sot takoi disa nga deputetët e zgjedhur të partive të komunitetit joshumicë. Por, jo prej të gjithëve mori konfirmimin se do t’ia japin votën formimit të qeverisë nga ai. Zyra e Kryeministrit përmes një komunikate njoftoi për takimin që pati Kurti me deputetin e zgjedhur, Veton Berisha, i cili është…