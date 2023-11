Zjarri në IML, Haxhiu: Nuk janë djegur mbetjet mortore, arkiva dhe mostrat

Haxhiu ka shkruar se nga vlerësimet fillestare në vendin e ngjarjes, nuk ka djegie apo dëmtim të mbetjeve mortore, arkivës së IML-së, apo mostrave, shkruan Lajmi.net.

Ajo tutje ka shkruar se ekipet e forenzikës dhe ekspertët janë akoma në vendin e ngjarjes dhe pavarësisht shqetësimeve të qytetarëve nuk mund të jap më shumë informacione.

Postimi i plotë:

Ekipet e forenzikës dhe ekspertët e zjarrit dhe të elektroteknikës janë ende duke e kryer punën e tyre me qëllim që të dihen shkaqet e zjarrit. Policia dhe prokuroria po ashtu janë duke bërë punën e tyre.

Për shkak të atyre që kanë ndodhur në IML ndërvite, me të drejtë qytetarët mund të jenë të shqetësuar lidhur me këtë mirëpo pa kuptuar shkakun e zjarrit nuk mund të japim informacione më shumë.

Sapo të kemi informacione më të detajuara lidhur me rastin, do të njoftojmë me kohë.