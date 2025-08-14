Zjarri i madh përfshin Sllatinën e Vushtrrisë, Ferit Idrizi në vendngjarje

Një zjarr i madh ka përfshirë Sllatinën e Vushtrrisë. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe kryetari i këtij qyteti, Ferit Idrizi. Sipas mediave lokale, ndërhyrja e zjarrfikësve për ta lokalizuar dhe shuar zjarrin po rezulton tepër sfiduese. Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar, por rreziku për pronat dhe mjedisin mbetet i…

14/08/2025 23:44

August 14, 2025

