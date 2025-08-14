Zjarri i madh përfshin Sllatinën e Vushtrrisë, Ferit Idrizi në vendngjarje
Një zjarr i madh ka përfshirë Sllatinën e Vushtrrisë. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe kryetari i këtij qyteti, Ferit Idrizi. Sipas mediave lokale, ndërhyrja e zjarrfikësve për ta lokalizuar dhe shuar zjarrin po rezulton tepër sfiduese. Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar, por rreziku për pronat dhe mjedisin mbetet i…
Lajme
Një zjarr i madh ka përfshirë Sllatinën e Vushtrrisë.
Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe kryetari i këtij qyteti, Ferit Idrizi.
Sipas mediave lokale, ndërhyrja e zjarrfikësve për ta lokalizuar dhe shuar zjarrin po rezulton tepër sfiduese.
Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar, por rreziku për pronat dhe mjedisin mbetet i lartë.