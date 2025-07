​Zjarret shkaktojnë dëme të mëdha në Podujevë, zjarrfikësit në ‘luftë’ me flakët

Një seri zjarresh kanë shpërthyer në komunën e Podujevës, me gjithsej 19 raste të regjistruara në 24 orët e fundit. Forcat lokale të zjarrfikësve dhe autoritetet janë angazhuar maksimalisht për të menaxhuar situatën, duke arritur të përgjigjen në 14 prej zjarreve deri tani. Dy zjarre ende janë aktive dhe përpjekjet për t’i shuar vazhdojnë.

Ani se ende nuk ka një raport zyrtar, mësohet se gjatë ditës së djeshme janë djegur sipërfaqe të mëdha me grurë, duke ua çuar dëm mundin e shumë fermerëve llapjanë, por duke rrezikuar kështu edhe njerëzit e pronat e tyre. Ekipi i KosovaPress ka qëndruar sot në fshatin Buricë, ku ende ka vatra të zjarrit, të cilat po ‘luftohen’ nga zjarrfikësit.

Për shkak të temperaturave të larta që po mbretërojnë për më shumë se një muaj në vendin tonë dhe mungesës së reshjeve, ndezja e zjarreve po merr përmasa shqetësuese duke rrezikuar kështu njerëzit, kafshët, objektet, të mbjellat bujqësore e sipërfaqet me pyje.

Sipas zëdhënësit të Komunës së Podujevës, Fatri Zhitia, komuna është koordinuar me brigadat e zjarrfikësve dhe Agjencionin për Menaxhim Emergjencave për sigurinë e qytetarëve dhe për të minimizuar dëmet në pronë dhe mjedis. Zëdhënësi Zhitia theksoi reagimin e shpejtë të grupeve të zjarrfikësve, pavarësisht kushteve të vështira të motit dhe terrenit malor.

“Ditëve të fundit Komuna e Podujevës është duke u ballafaquar me vatra të ndryshme të zjarreve në lokalitete të ndryshme. Komuna e Podujevës në bashkëpunim me Agjencinë e Menaxhimit Emergjent dhe me Policinë e Kosovës si dhe me Brigadën e zjarrfikësve këtu njësia në Podujevë jemi duke punuar që të ju dalim në ndihmë qytetarëve dhe t’i lokalizojmë zjarret të cilat kanë përfshirë shumë fshatra të cilat po i rrezikojnë përveç pronave, po i rrezikojnë edhe shtëpitë e banimit”, tha ai.

Pos kësaj ai po ashtu theksoi se me ndihmën e inspektoriatit komunal ata po bëjnë përpjekje që të përcjellin keqbërësit që janë përgjegjës për ndezjen e këtyre zjarreve.

Komandanti i Brigadës Komunale të Zjarrfikësve në Podujevë, Milaim Ajvazi ofroi informacione të mëtejshme mbi përpjekjet për shuarjen e zjarreve.

“Gjatë javës që po lëmë pas kemi intervenuar diku në 39 raste, zonat problematike janë ato ku ka të mbjell me sipërfaqe gruri, livadhe e të tjera. Komuna jonë është bukur e madhe dhe ka një terren relativisht të vështirë gjeografik, kur them të vështirë e kam parasysh terrenin ku është pjesa malore ku vende-vende është aq vështirë sa që nuk mund të intervenojmë fare. Ne kemi një bashkërendim ashtu siç e parasheh ligji për ndihmë ndaj komunave fqinje, kemi një bashkëpunim të mirë me Brigadën e Zjarrfikësve në Prishtinë, me policinë gjithashtu me stacionin në Podujevë, me policinë kufitare kështu që sa i përket bashkëpunimit është i shkëlqyeshëm. Me qytetarin, kemi një bashkëpunim të mirë përveç me ata që po bëjnë zjarrvënie të qëllimshme”, th ai.

Ajvazi po ashtu shtoi se brigada komunale në Podujevë ka të njëjtin numër stafi që 23 vite dhe theksoi se ky është një fenomen që paraqitet në mbarë Kosovën edhe pse kërkesat mbesin që numri i stafit të rritet.

Po ashtu nga zjarrfikësit u potencua se tash e tre vjet ata punojnë pa pagesën shtesë të rrezikshmërisë në punë.

Për këtë sfidë të zjarrfikësve, ushpreh edhe zëdhënësi i Komunës së Podujevës, i cili tha se Brigadës Komunale të Zjarrfikësve në Podujevë po ju mungojnë punëtorët. Ai theksoi se për këtë çështje përgjegjësia bie mbi AME-në.

“Sa i përket automjeteve dhe pajisjeve të tjera teknike njësia e zjarrfikësve në komunën e Podujevës është e pajisur mirë dhe i ka automjetet funksionale megjithatë një problem që ballafaqohemi që tash e një kohë të gjatë është mungesa e resurseve humane. Për këtë çështje bie përgjegjësia mbi agjensionin e menaxhimit emergjent të cilët kanë përgjegjësi rekrutimin e stafit, ne kemi kërkuar disa here nga AME-ja që të shtohen kapacitetet humane në komunën e Podujevës”, theksoi ai.

Zjarret, të cilat shpërthyen javën e kaluar, kanë ngjallur shqetësim për shkak të afërsisë së tyre me zonat e banuara, megjithatë nuk ka raporte për viktima deri tani. Autoritetet lokale kanë bërë thirrje për qytetarët që të mbeten vigjilentë dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë që mund të lidhet me zjarrin.

Për momentin, shkaqet e zjarreve nuk janë konfirmuar ende, megjithatë autoritetet janë duke kryer hetime. Situata po monitorohet dhe do të jepen informacione shtesë nëse ka ndryshime të rëndësishme.

Autoritetet i bëjnë thirrje të gjithë banorëve që të bashkëpunojnë me autoritetet në çdo rast të nevojshëm.