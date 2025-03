Zjarret në Prishtinë, Policia tregon shkaqet: Disa persona janë identifikuar dhe rastet ku ata janë implikuar po trajtohen me kujdes Drejtoria Rajonale e policisë së Prishtinës ka njoftuar se me kujdes të shtuar ka trajtuar situatën e ditëve të fundit që ndërlidhet me një sërë incidentesh zjarri në zona të ndryshme sikurse, zonat pyjore, zonat rurale, periferitë e banimit dhe brenda qyteteve. Siç ka njoftuar Policia, në të gjitha këto incidente ata kanë reaguar shpejt…