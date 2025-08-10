Zjarret në Kqiq të Mitrovicës po vazhdojnë ende, Hamza në vendngjarje: Faleminderit të gjithë atyre që po bashkëpunojnë
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Bedri Hamza ka shkruar në lidhje me zjarret në Kqiq të Mitrovicës. Hamza përmes një postimi në Facebook, ka thënë se banorët e këtij fshati po përballen ende me zjarre dhe ato po vazhdojnë edhe në këtë orë. “Si Kryetar i Komunës së Mitrovicës, jam në vendin e ngjarjes për…
Lajme
Kryetari i Komunës së Mitrovicës, Bedri Hamza ka shkruar në lidhje me zjarret në Kqiq të Mitrovicës.
Hamza përmes një postimi në Facebook, ka thënë se banorët e këtij fshati po përballen ende me zjarre dhe ato po vazhdojnë edhe në këtë orë.
“Si Kryetar i Komunës së Mitrovicës, jam në vendin e ngjarjes për ta përcjellë nga afër situatën dhe për të bërë çdo gjë që mundem! Faleminderit nga zemra zjarrfikësve për profesionalizmin dhe përkushtimin, banorëve për bashkëpunimin dhe të gjithë atyre që po ndihmojnë në këto momente të vështira”, ka shkruar Hamza. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: