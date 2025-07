Zjarre në Podujevë, digjet sipërfaqe e madhe me pisha Disa vatra zjarri kanë kapluar fshatin Pakashticë të komunës së Podujevës pasditen e kësaj të premteje. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i kësaj komune, Shpejtim Bulliqi, i cili tha se është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me pisha. “Brigada e zjarrfikësve së bashku me Policinë e Kosovës janë në terren dhe po angazhohen…