Zjarr në Suharekë, zjarrfikësit po përballen me telashe Në orët e vona të kësaj mbrëmjeje, Organizata Vullnetare Zjarrfikësit dhe Shpëtimit kanë publikuar disa fotografi. E aty shihet që zjarri ka kapluar disa fusha të Nepërbishtës. Nga organizata janë shprehur se zjarrfikësit po përballen me telashe në orët e vona me zjarre.