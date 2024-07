Zjarr në Kukës, flakët shpërthejnë minat luftarake nga lufta e Kosovës Gjatë pasdites, zjarri u shfaq në vendin e quajtur Fierza e Qemës, në fshatin Kishaj të bashkisë Has. Zjarri ka përfshirë masivin pyjor të këtij fshati, në një terren të vështirë dhe të largët nga rrugët automobilistike. Ekipet e shërbimit zjarrfikës të bashkisë Has, bashkë me punonjësit e shërbimit pyjor, janë nisur drejt vendit të…