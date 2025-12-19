Zjarr afër stacionit të autobusëve në Prizren, disa lokale kaplohen nga flakët
Disa lokale në Prizren, afër stacionit të autobusëve janë përfshirë nga zjarri. Në vendngjarje shihen edhe zjarrfikësit duke u munduar që ta shuajnë zjarrin. Përveç dëmeve materiale, ende s’dihet se a ka lënduar.
Lajme
19/12/2025 23:31
Disa lokale në Prizren, afër stacionit të autobusëve janë përfshirë nga zjarri.
Në vendngjarje shihen edhe zjarrfikësit duke u munduar që ta shuajnë zjarrin.
Përveç dëmeve materiale, ende s’dihet se a ka lënduar.