Zjarr afër stacionit të autobusëve në Prizren, disa lokale kaplohen nga flakët

Disa lokale në Prizren, afër stacionit të autobusëve janë përfshirë nga zjarri. Në vendngjarje shihen edhe zjarrfikësit duke u munduar që ta shuajnë zjarrin. Përveç dëmeve materiale, ende s’dihet se a ka lënduar.

19/12/2025 23:31

Disa lokale në Prizren, afër stacionit të autobusëve janë përfshirë nga zjarri.

Në vendngjarje shihen edhe zjarrfikësit duke u munduar që ta shuajnë zjarrin.

Përveç dëmeve materiale, ende s’dihet se a ka lënduar.

