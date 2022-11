Ziyech për largimin nga Chelsea në janar: Është e vështirë të thuhet Anësori i Chelsea, Hakim Ziyech ka folur në lidhje me të ardhmen e tij. Marokeni ka kontratë me ‘Blutë e Londrës’ deri në vitin 2025, por së fundmi është i lidhur me një largim të hershëm nga ‘Stamford Bridge’. E lidhur me këtë ka komentuar edhe vetë lojtari, duke thënë se do jetë e vështirë…