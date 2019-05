Ziviq prezantoi programin e Zhvillimit Rural në Zveçan

Me këtë rast, ministrja Ziviq, ka treguar se përmes këtij programi synojnë rritjen ekonomike dhe qëndrueshmërinë e sektorit bujqësor në mbarë vendin.

Krahas kësaj ajo ka thënë se në kuadër të Programit të Zhvillimit Rural për vitin 2019, një prioritet i veçantë i është dhënë investimeve në hapjen e vendeve të reja të punës.

“Si ministre e MBPZHR-së, garantoj se do të ketë transparencë në zbatimin e këtij programi dhe në asnjë moment nuk do të lejojë që shkelet-thyhet ligji. Gjithashtu ju premtoj se vazhdimisht do të punojë që buxheti për zhvillimin e bujqësisë të rritet nga viti në vit”, ka thënë Ziviq.

Me këtë rast, ajo iu ka bërë thirrje fermerëve dhe agrobizneseve të kësaj ane që të aplikojnë në programin e këtij viti. /Lajmi.net/