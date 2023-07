Zinchenko zbulon misionin për të ndihmuar Ukrainën

Oleksandr Zinchenko i Arsenalit ka zbuluar se ai është i shtyrë nga një mision personal për të ndihmuar Ukrainën në luftën e tyre me Rusinë.

Gjatë turneut parasezonal të Arsenalit në Shtetet e Bashkuara, Zinchenko mbajti një fjalim emocionues në New Jersey, ku ai përcolli mirënjohjen për SHBA-në për mbështetjen e tyre për vendin e tij gjatë këtyre kohërave sfiduese.

Duke folur me gazetarët, Zinchenko tha, “Duke qenë këtu [në Amerikë], do të doja të them një falënderim masiv për SHBA-në dhe pjesën tjetër të botës që po na ndihmon shumë në këtë moment të vështirë. Me ngjarjen që do të vijë së shpejti, më 5 gusht në Londër, ndiej se misioni im është të përpiqem të ndihmoj sa më shumë që të mundem. Dua që fëmijët e mi kur të rriten të më pyesin se çfarë ndodhi në vendin tonë kur të rriten? Dhe unë dua të shikoj në sy vajzën time dhe të them se unë dhe nëna juaj u përpoqëm të bënim më të mirën për të ndihmuar vendin tonë.

“Unë padyshim që përdor futbollin, i cili është sporti më i mirë në botë, për të përfaqësuar vendin tonë në mënyrën më të mirë dhe me të gjithë ish-lojtarët, legjendat, aktorët, është kaq e rëndësishme. Jo vetëm për të mbledhur fonde për të ndërtuar një shkollë në Ukrainë, por për t’i dërguar një mesazh pjesës tjetër të botës dhe popullit ukrainas që qëndron atje dhe lufton për pavarësinë e tyre, për të thënë: ‘Shiko, ti je vetëm.”

Zinchenko është babai krenar i një vajze njëvjeçare të quajtur Eva, me gruan e tij Vlada Sedan, një gazetare televizive. Së fundmi ai organizoi një ndeshje bamirësie të quajtur Game4Ukraine, e planifikuar të mbahet në ‘Stamford Bridge’ më 5 gusht.

Objektivi kryesor i kësaj ndeshjeje është të rrisë ndërgjegjësimin për krizën humanitare në Ukrainë dhe fondet thelbësore për rindërtimin e shkollës Mykhailo-Kotsiubynsky në Chernihiv Oblast, e cila u shkatërrua nga raketat ruse./Lajmi.net/