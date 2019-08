Zidane ka vetëm një dëshirë dhe quhet ‘Pogba’

Real Madrid e ka paraparë të presë deri në minutën e fundit të mbylljes së afatit kalimtar për të bërë një nënshkrim të madh, dhe Zinedine Zidane shpreson se do të ndodhë përsëri këtë verë pasi dëshira e tij për të nënshkruar me Paul Pogba nuk është zbehur.

Afati kalimtar është i hapur deri më 2 shtator dhe, si i tillë, Los Blancos do të mbeten të vëmendshëm për të gjitha lëvizjet, me një sy të mprehtë te Manchester City dhe situata e mesfushorit.

Pogba nuk është bërë më pak i dëshirueshëm për Zidane. Trajneri ende e dëshiron atë, por United ende po kërkon 200 milionë euro, përcjell lajmi.net.

Asgjë nuk ka ndryshuar as te Pogba, por ai nuk planifikon të detyrojë një largim nga Old Trafford pavarësisht se dëshiron të punojë me Zidane në Madrid.

Shkalla në të cilën Zidane dëshiron Pogban është e dukshme, aq më tepër kur e kuptoni që Donny van de Beek ose Christian Eriksen mund të arrinin në Spanjë nesër vetëm nëse trajneri francez jep dritën jeshile. /Lajmi.net/