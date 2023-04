Zidane është gati të udhëheqë Juventusin edhe pa Champions League

Sipas RMC Sport, Zidane është gati të drejtojë klubin edhe nëse Juventus nuk arrin të hyjë në zonën e Champions League.

Zidane shpreson për një projekt afatgjatë, serioz dhe është gati të presë, thotë burimi. Tani vendimi i takon Juventusit, teksa shkarkimi i Allegrit do t’i kushtojë një shumë të konsiderueshme, dhe për këtë arsye klubi nuk është ende gati për të. Më parë, Zinedine Zidane ka drejtuar Real Madridin, dhe me shumë sukses, duke e çuar klubin drejt fitoreve në Ligën e Kampionëve.

🚨 Juventus is Zinedine Zidane’s priority. He wants to find himself a managerial position this summer.

(Source: @RMCSport) pic.twitter.com/3mTe8qlXHu

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 21, 2023