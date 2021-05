Zidane do largohet nga Reali në fund të sezonit

Sipas “Goal.com”, trajneri i Real Madridit, Zinedine Zidane do të largohet nga “Los Blancos” në fund të sezonit, transmeton lajmi.net.

Sipas artikullit, Zidane ua ka kumtuar lajmin lojtarëve të Real Madridit ku u ka treguar se ai do të largohet në fund të këtij sezoni.

Zidane ishte pjesë e Real Madridit që nga viti 2016-2018 ku fitoi tri Liga të Kampionëve. Ai u rikthye në vitin 2019 në Madrid.

Real Madridi ende është në garë për La Ligan këtë sezon./Lajmi.net/

