Zi e terr për Blerim Isufajn- nga pushteti s’lën gjë pa thënë për Kryeprokurorin, veç pse hetohet kontrata për dy urat mbi Ibër

Me një artikull të thurrur bash-për-qejfi dhe me një ‘screenshot’ të një titulli “Blerim Isufaj, që ia hoqi Radojçiqit fletarrestin” pushteti në detyrë i përvjeli mëngët në një sulm vëllim-madh ndaj Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale, Blerim Isufajt, se pse po e heton kontratën – njëburimore, pa tender të hapur, por thjesht të negocuar sy më sy, sikur mbi dy mijë të tjera – për ndërtimin e dy urave të reja mbi Ibër të dhënë së fundi nga Qeveria në detyrë që udhëhiqet nga deputeti Albin Kurti.

Deputetë të Vetëvendosjes të përcjellur në prapavijë me një vagon prej mijërash profile të angazhuar në orar të plotë propagande në rrjete sociale vërshuan me përmbajtje deri në “tradhti kombëtare” për Blerim Isufajn.

Qysh ndodhi?

Një portal që i qëndron si dorëz-në-dorë diskursit të Vetëvendosjes, e që në raste tejkalon edhe gjuhën e vetë Vetëvendosjes, e nisi me një artikull “eskluziv” se Blerim Isufaj “që ia hoqi urdhërarrestin Radojçiqit” ka urdhëruar hetimin e “procesit” të ndërtimit të dy urave të reja mbi Ibër. Ky titull u arsenalizua nga deputetë të Vetëvendosjes, jo si hetim për kontratën e radhës njëburimore, por si hetim “për ndërtimin e urave që do ta bashkojnë Mitrovicën”. Tenderi prej tre milionë eurosh i dhënë prapa dyerve të mbyllura e pa ofertim publik për ndërtim urash – për çka ka pafund kompani që mund të konkurrojnë, për çka obligon edhe ligji – për Vetëvendosjen s’përbën shqetësim, Nacionale.

Më vokali? Agim Bahtiri.

“Blerim, nuk na tronditi kur e tërhoqe fletëarrestin e Radojçiçit sepse atë e dinim si padrejtësi. Por tani e ke kapërcyer kufirin: po e trajton një projekt zhvillimor, një simbol bashkimi, si krim. A e kupton çfarë absurditeti je duke udhëhequr?”, shkroi Bahtiri. “A je Prokuror i Kosovës apo zëdhënës i Vuçiqit?”, shkroi akuzueshëm Bahtiri.

Prokuroria Speciale doli me njoftim se hetimet s’kanë të bëjnë asgjë me ndërtimin ose jo të urave dhe projekteve infrastrukturore, “por me përmbushjen e obligimeve ligjore”. Dhe kjo si hetim më vete por në kuadër të trajtimit të afër dy mijë kontratave njëburimore.

“Prokuroria Speciale njofton opinionin publik se nuk e ka në kompentencë të vlerësojë apo të aprovojë ndonjë projekt infrastrukturor, por theksojmë se roli i PS-së është të veprojë bazuar në ligjet në fuqi, në rastet kur ekzistojnë dyshime për keqpërdorim të fondeve publike”.

“Bazuar në këtë, Prokuroria Speciale ka autorizuar Policinë e Kosovës të ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të konstatimit të drejtë të gjendjes faktike për të gjitha dyshimet lidhur me rastin, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale.Hetimi për kontratën për ndërtimin e urave në Mitrovicë, nuk ka të bëjë me ndonjë kundërshtim ndaj projektit në fjalë, por me përmbushjen e obligimeve ligjore, në mbrojtje të interesit publik dhe sundimit të ligjit, në mënyrë që të garantohet një administrim i drejtë dhe ligjor i resurseve publike”, shkroi Sistemi Prokurorial.

Enter Fitore Pacolli…

Blerim Isufaj, tha Fitore Pacolli, “po tenton të ndjalojë ndërtimin e urave”.

“Me urdhër të Blerim Isufajt ka nisur hetimi për ndërtimin e urave të reja në Mitrovicë. Urat që lidhin jugun me veriun po ju pengojnë. Nuk arritën ta ndalojnë shtrirjen e rendit në veri, dhe tani po tentojnë të ndalojnë ndërtimin e urave. Qe pse duhet me vazhdu Qeveria Kurti 3”, tha ajo.

Dimal Basha…

“Sipas raportimeve, me urdhër të Blerim Isufajt ka nisur hetimi për ndërtimin e urave të reja në Mitrovicë. Pra po thuhet se njeriu që i ka tërhjek Radojçiçit fletëarrestin, po e trajton ndërtimin e urave si çështje penale! Si përfaqësues i popullit, e konsideroj të rrezikshme dhe thellësisht të turpshme që prioritet i sistemit të drejtësisë po bëhen