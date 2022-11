Zhvillimet në Veri: Zbarkojnë në Prishtinë xhandarët italianë, përforcojnë EULEX-in

Me anë të një postimi në Twitter, Borrell ka njoftuar se përforëcimi do të jetë i përkohshëm , shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se detyrë e kësaj njësie është të mbështes në ruajtjen e një mjedisi të sigurt.

“Në këto kohë të tensionuara në Kosovë, misioni i BE-së për sundimin e ligjit, EULEX përmbush mandatin për sigurimin e stabilitetit. Xhandarët nga karabinieria italiane arritën sonte në prishtinë për të përforcuar përkohësisht policinë e formuar të EULEX-it. EULEX vazhdon të mbështes një mjedis të sigurt”, ka shkruar Borrell. /Lajmi.net/

At these tense times in Kosovo, EU’s Rule of Law Mission #EULEX fulfils its duty to ensure stability: @Eurogendfor gendarmes from @_Carabinieri_ landed tonight to temporarily reinforce @EULEXKosovo‘s Formed Police Unit. EULEX will continue supporting a safe and secure environment pic.twitter.com/Suuo78fJRC

