Zhvillimet në Veri: Kurti thërret konferencë për media Zyra e Kryeministrit Albin Kurti me një komunikatë për media ka njoftuar se shefi i Qeverisë dhe zvdrejtorin i Policisë do të mbajnë sot konferencë për media. Kjo konferencë do të mbahet në ndërtesën e Qevrisë me fillim nga ora 12:00. Njoftimi i plotë: Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të…