Zhvillimet dramatike në veri: Gjermania nis emisarin e saj me urgjencë në Kosovë

Vrasja e tij ka ardhur nga një grup i armatosur e i maskuar kriminal, që dyshohet të jenë serbë, sipas kryeministrit Albin Kurti.

“Dënojmë me termat më të ashpër sulmin e tmerrshëm ndaj Policisë së Kosovës. Mendimet tona janë me familjen e oficerit të vrarë dhe të plagosurit rëndë. Grupet e armatosura të paligjshme duhet të ndalojnë rrezikimin e jetëve. Autorët duhet të mbajnë përgjegjësi”.

“Manuel Sarrazin udhëton për në Kosovë sot”, ka shkruar ministria e Jashtme gjermane.

We condemn the hideous attack on #Kosovo Police in strongest possible terms. Our thoughts are with the killed officer’s family & the severely injured. Illegal armed groups must stop putting lives at risk. Perpetrators must be held accountable. @ManuelSarrazin travels to 🇽🇰 today. https://t.co/llQI57km1n

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 24, 2023