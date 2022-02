Zhvillime të reja/ Tentim-protestë në Moskë kundër luftës me Ukrainën, ndërhyn Policia

Ai tha se nuk kishte kohë as të protestonte para se policia ta arrestonte. Një shok i tij u sulmua pas disa sekondash, raporton The Guardian.

Ai i tha policisë se do të shkonte vetë në stacionin policor, por ata e tërhoqën zvarrë, tha Ponomarev. “Por për fat ata nuk e rrahën”, tha ai.

Guardian shkruan se citimet u morën nga Radio Echo Moskvi në Twitter, duke shtuar se nuk dihet qartë se kur dhe ku u zhvillua kjo protestë.

Pamjet video të publikuara të dielën tregojnë gjashtë persona në Moskë duke u tërhequr zvarrë nga një protestë kundër luftës, sapo ata i shpalosën parullat.

“Russia don’t touch Ukraine!” 6 people unfurled banners against invasion in downtown Moscow. Waiting police immediately arrested them pic.twitter.com/DsUYqYDnXP

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 20, 2022